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Документы в правительство РФ с просьбой оказать федеральную помощь для возмещения ущерба от паводка поручил подготовить губернатор Алтайского края Александр Карлин, сообщает пресс-служба региональных властей.
Говоря о режиме чрезвычайной ситуации, который в настоящее время введен в регионе, губернатор отметил: "Режим ЧС обусловлен аномально большим размахом паводковых явлений в текущем году. Несмотря на то, что ситуация постепенно нормализуется, режим ЧС сохраняется, есть опасения, что ситуация может усугубиться в зависимости от дальнейшего развития событий по температурным режимам и по осадкам".
Глава региона добавил, что в нынешнем году паводковыми водами уже было подтоплено 115 населенных пунктов. В данный момент в крае завершается работа по оценке причиненного материального ущерба.
Напомним, что в результате разгула стихии пострадали дороги, мосты, социальные объекты.
"Я поручаю контролировать организацию этой работы, каждый из заместителей председателя правительства Алтайского края должен знать положение дел в закрепленном управленческом округе, контролировать организацию работ и ежесуточно докладывать о ситуации. Мы должны к концу завтрашнего дня подготовить весь пакет документов для обращения в правительство с просьбой о выделении финансовых ресурсов из резервного фонда правительства России", — подчеркнул Александр Карлин.
Комментарии
Просят помощи ? Да чтобы между собой растянуть, какая помощь?
Очень надеюсь, что Владимир Владимирович фигу с маслом даст, так как уже заявили, что эти деньги пойдут на некую инфраструктуру, а народу фигу с маслом.
2.04.2018 15:25
- гость -
"...что эти деньги пойдут на некую инфраструктуру...", да понятно в какую - в Крым и Сирию...