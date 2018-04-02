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Резиденция, помощник и 50 тыс. руб.: какие льготы останутся у Тулеева

, ИА "Амител"
Льготы будут предоставлены Тулееву, так как он удостоен почетного звания "Народный губернатор"

Фото: news2world.net

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сохранит за собой определенные льготы. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, у Тулеева останется резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. К слову, эта выплата будет со временем индексироваться в зависимости от инфляции. 

Льготы будут предоставлены Тулееву, так как он удостоен почетного звания "Народный губернатор". Это звание Аман Тулеев получил почти семь лет назад "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью". 

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев написал заявление об отставке по собственному желанию из-за трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 25 марта там погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Заявление об отставке подписал президент России Владимир Путин. Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилёв. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

2.04.2018 16:20
BLATNOI

Как сообщает издание, у Тулеева останется резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. К слову, эта выплата будет со временем индексироваться в зависимости от инфляции.




ЖЕСТЬ !!! ЛЮДИ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ !!!

0  0
2.04.2018 16:20
- гость -

Судя по его зарплате у него и пенсия должна серьёзная быть.

0  0
2.04.2018 16:27
- гость -

50 тыс. это не много, судьи, прокурорские, военные больше имеют

0  0
2.04.2018 16:31
- гость -

Потом эти льготы по наследству перейдут детям и внукам....

0  0
2.04.2018 16:32
- гость -

прстите нас пжста... а вот
останется резиденция, служебное помещение, помощник для чего ему?
он остается работать или хде

0  0
2.04.2018 16:38
- гость -

Народный губернатор? А дальше народный президент?

0  0
2.04.2018 16:45
- гость -

Трамп по богатству как Тулеев, но он отказался от заплаты, даже 50 тыс рубасов из бюджета не взял.

0  0
2.04.2018 16:47
Медведь-шатун

Зачем.........,,.

0  0
2.04.2018 16:50
- гость -



Как сообщает издание, у Тулеева останется резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. К слову, эта выплата будет со временем индексироваться в зависимости от инфляции.

Служебное помещение - туалет?
Резиденция - коммуналка за счет бюджета? и наполнение погребков и холодильников по системе - все включено?
Помощник - водитель, телохранитель, садовник, сомелье, уборщик, прачка, прес-секретарь?
50 тыс. на такси? (раз служебный автомобиль не указан)

0  0
2.04.2018 16:53
- гость -

А губернатору Алтая Коршунову после отставки просто должность ректора политеха с зарплатой 1 млн. руб., в те то годы, а что надо он сам докупил.

0  0
2.04.2018 17:08
Гость

Не долго Тулееву осталось. Здоровье не то.

0  0
2.04.2018 17:12
- гость -

На каторжные работы этого бездаря!

0  0
2.04.2018 18:55
- гость -

А не вспомнить ли тебе, одаренный ты наш, как шахтеры на площади сидели, и возлюбленный ныне вами Боречка Немцов приезжал и , слюной брызгая, требовал разогнать "бузотёров", а некто по фамилии Тулеев поперёк него и его хозяина беспалого пошёл, отстаивая права шахтерские. И не попробовать ли тебе, даровитый ты наш, самому как-нибудь обмен террористу предложить- свою жизнь на детскую? И не пиара для, а вот так вот случайно почти, мимо проходя. Или тебе настолько эти 50 кусков, которые Тулеев, как обычно, на благотворительность потратит, - поперёк извилин встали? Знаю этого человека тридцать лет, и уважаю. Да, не ангел, да, ошибается порой, но не вы ли, хомячки, ещё недавно вякали, что, мол, соседи лучше живут? Главное, мужик на поступок способен и ещё раз это доказал даже своей отставкой. А вы можете продолжать вякать и лодочки раскачивать- как перевернутся, вам же первым и тонуть. Или некоторые пахучие субстанции не тонут?

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