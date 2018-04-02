Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сохранит за собой определенные льготы. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, у Тулеева останется резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. К слову, эта выплата будет со временем индексироваться в зависимости от инфляции.
Льготы будут предоставлены Тулееву, так как он удостоен почетного звания "Народный губернатор". Это звание Аман Тулеев получил почти семь лет назад "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью".
Напомним, 1 апреля Аман Тулеев написал заявление об отставке по собственному желанию из-за трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 25 марта там погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Заявление об отставке подписал президент России Владимир Путин. Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилёв.
Комментарии
Как сообщает издание, у Тулеева останется резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. К слову, эта выплата будет со временем индексироваться в зависимости от инфляции.
ЖЕСТЬ !!! ЛЮДИ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ !!!
Судя по его зарплате у него и пенсия должна серьёзная быть.
50 тыс. это не много, судьи, прокурорские, военные больше имеют
Потом эти льготы по наследству перейдут детям и внукам....
прстите нас пжста... а вот
останется резиденция, служебное помещение, помощник для чего ему?
он остается работать или хде
Народный губернатор? А дальше народный президент?
Трамп по богатству как Тулеев, но он отказался от заплаты, даже 50 тыс рубасов из бюджета не взял.
Зачем.........,,.
Как сообщает издание, у Тулеева останется резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. К слову, эта выплата будет со временем индексироваться в зависимости от инфляции.
Служебное помещение - туалет?
Резиденция - коммуналка за счет бюджета? и наполнение погребков и холодильников по системе - все включено?
Помощник - водитель, телохранитель, садовник, сомелье, уборщик, прачка, прес-секретарь?
50 тыс. на такси? (раз служебный автомобиль не указан)
А губернатору Алтая Коршунову после отставки просто должность ректора политеха с зарплатой 1 млн. руб., в те то годы, а что надо он сам докупил.
Не долго Тулееву осталось. Здоровье не то.
На каторжные работы этого бездаря!
А не вспомнить ли тебе, одаренный ты наш, как шахтеры на площади сидели, и возлюбленный ныне вами Боречка Немцов приезжал и , слюной брызгая, требовал разогнать "бузотёров", а некто по фамилии Тулеев поперёк него и его хозяина беспалого пошёл, отстаивая права шахтерские. И не попробовать ли тебе, даровитый ты наш, самому как-нибудь обмен террористу предложить- свою жизнь на детскую? И не пиара для, а вот так вот случайно почти, мимо проходя. Или тебе настолько эти 50 кусков, которые Тулеев, как обычно, на благотворительность потратит, - поперёк извилин встали? Знаю этого человека тридцать лет, и уважаю. Да, не ангел, да, ошибается порой, но не вы ли, хомячки, ещё недавно вякали, что, мол, соседи лучше живут? Главное, мужик на поступок способен и ещё раз это доказал даже своей отставкой. А вы можете продолжать вякать и лодочки раскачивать- как перевернутся, вам же первым и тонуть. Или некоторые пахучие субстанции не тонут?