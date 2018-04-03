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Несокрушимая глыба: река Обь в преддверии ледохода

, ИА "Амител", Екатерина Смолихина
Как выглядит сейчас Обь у речного вокзала в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Уже на днях в Барнауле должно начаться одно из любимых зрелищ горожан — ледоход. По прогнозам специалистов, вскрытие Оби в районе краевой столицы ожидается 5 апреля плюс-минус несколько дней. 

Главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер ранее сообщал нашему порталу, что ледоход, вероятно, будет немного позже обозначенной даты, поскольку в последние дни в регионе наблюдалось существенное похолодание. 

Тем не менее барнаульцы уже приходят на набережную речного вокзала в ожидании плывущих льдин.

Фотокорреспондент Amic.ru запечатлела реку Обь в преддверии ледохода.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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