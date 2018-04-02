Фото: vk.com/barneos22
Эвакуацию людей провели днем в понедельник, 2 апреля, в барнаульском деловом центре "Парус".
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Прошла учебная эвакуация в деловом центре "Парус", — отмечает автор заметки.
Очевидно, это связано с проверками систем безопасности, которые проводятся в краевой столице после кемеровской трагедии.
Напомним, что 2 апреля также эвакуировали персонал и посетителей барнаульского ТРЦ "Галактика" на проспекте Строителей.
Отметим, что проверки в торговых и деловых центрах по всей стране были санкционированы после трагедии, случившейся 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где в результате пожара погибли 64 человека.
Комментарии
!!! ВСЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАДО ПРОВЕРИТЬ !!! ОСОБЕННО ШКОЛЫ !!!
ТАМ МНОГО ДЕТЕЙ