Летний туристический сезон откроют в Алтайском крае 29 апреля праздником "Цветение маральника", сообщает Алтайтурцентр.
Этот туристический праздник на Алтае пройдет уже в шестой раз. Как и раньше, местом проведения праздника станет туристический комплекс "Бирюзовая Катунь". Праздник проходит в дни, когда в горах расцветает кустарник Рододендрон Ледебура (маральник).
На празднике будет организована большая экскурсионная программа – в Тавдинские пещеры, на пасеку, обзорные экскурсии и самое главное – поездки к местам массового цветения маральника, где можно сделать эффектные фотографии.
На цветение маральника, как правило, приезжают туристы не только из Барнаула и Бийска, но и из других сибирских городов.
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