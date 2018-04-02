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Запуск первого беспилотника "Почты России" закончился фиаско

, ИА "Амител"
Сейчас выясняют причины инцидента

Фото: скриншот страницы

Первый запуск беспилотника "Почты России" в Бурятии обернулся неудачей. Аппарат упал почти сразу же после взлета, сообщает РИА "Новости"

Издание уточняет, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняют причины падения. 

Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы региона Алексея Цыденова и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.

Беспилотник должен был доставить груз за 35 километров от столицы Улан-Удэ.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

2.04.2018 16:52
- гость -

Что! Опять штепсель неправильно воткнули? "Папу" с "Мамой", сово перепутали?

0  0
2.04.2018 16:53
- гость -

вжжжжжжж... быдыщььььь

0  0
2.04.2018 16:55
- гость -

Опять кто-то посылочек с Китая не получит.

0  0
2.04.2018 16:59
- гость -

чуток промазал мимо окна...

0  0
2.04.2018 17:00
- гость -

это же обыкновенный квадрокоптер

0  0
2.04.2018 17:04
- гость -

Первый и единственный?

0  0
2.04.2018 17:04
- гость -

17:00, а вы что хотели увидеть? Беспилотник с того же завода где ракеты делают о которых путен говорил?

0  0
2.04.2018 17:13
- гость -

Эхо Москвы пишет, что Стоимость разбившегося дрона – 1 миллион 200 тысяч рублей. Восстановлению он не подлежит. Повторный запуск перенесли на другую дату.

Извините, но это зарплата 10 сотрудников "Почты России" за год ... операторов, почтальонов, водителей. Или пара почтовых отделений вместе с затратами.

0  0
2.04.2018 17:19
Гонец из Пензы

Рождённый ползать летать не может. Почта Росии.

0  0
2.04.2018 17:28
- гость -

Хорошо хоть не убил никого

0  0
2.04.2018 17:39
iOne

Я думаю пока они название не подменяют, все так и будет по сложившейся десятилетиями традиции.

0  0
2.04.2018 17:43
- гость -

2.04.2018 17:39
iOne
чем плохо название "почта России" или вы беспилотник переименовать советуете?

0  0
2.04.2018 18:03
- гость -

Как только ИИ коптера осознал, что он находится в России, он моментально принял решение - убить себя об стену.

0  0
2.04.2018 18:25
гость

на батуте, на батуте надо было запускать lol

0  0
2.04.2018 18:32
- гость -

2.04.2018 18:03
- гость -

"ИИ коптера" - просто очуметь

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