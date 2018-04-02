Первый запуск беспилотника "Почты России" в Бурятии обернулся неудачей. Аппарат упал почти сразу же после взлета, сообщает РИА "Новости".
Издание уточняет, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняют причины падения.
Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы региона Алексея Цыденова и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.
Беспилотник должен был доставить груз за 35 километров от столицы Улан-Удэ.
Комментарии
Что! Опять штепсель неправильно воткнули? "Папу" с "Мамой", сово перепутали?
вжжжжжжж... быдыщььььь
Опять кто-то посылочек с Китая не получит.
чуток промазал мимо окна...
это же обыкновенный квадрокоптер
Первый и единственный?
17:00, а вы что хотели увидеть? Беспилотник с того же завода где ракеты делают о которых путен говорил?
Эхо Москвы пишет, что Стоимость разбившегося дрона – 1 миллион 200 тысяч рублей. Восстановлению он не подлежит. Повторный запуск перенесли на другую дату.
Извините, но это зарплата 10 сотрудников "Почты России" за год ... операторов, почтальонов, водителей. Или пара почтовых отделений вместе с затратами.
Рождённый ползать летать не может. Почта Росии.
Хорошо хоть не убил никого
Я думаю пока они название не подменяют, все так и будет по сложившейся десятилетиями традиции.
2.04.2018 17:39
iOne
чем плохо название "почта России" или вы беспилотник переименовать советуете?
Как только ИИ коптера осознал, что он находится в России, он моментально принял решение - убить себя об стену.
на батуте, на батуте надо было запускать lol
2.04.2018 18:03
- гость -
"ИИ коптера" - просто очуметь