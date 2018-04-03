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Выдерживают самые стойкие: школа художественной гимнастики объявила набор

, ИА "Амител"
Школа художественной гимнастики "Николь" приглашает детей окунуться в атмосферу одного из красивейших видов спорта

Художественная гимнастика – одно из самых популярных направлений при выборе спортивной секции для девочек. Давайте же разберемся, в чем плюсы этого вида спорта. Для начала стоит знать, как в целом проходит обучающий процесс.

Итак, на первом этапе маленькие гимнастки тренируются два раза в неделю. Начинают с разминки, растяжки. Постепенно осваивают основные элементы: шпагаты, мостики, колечки, перекаты. На первом году вводится такой гимнастический предмет, как скакалка. 

Юные гимнастки принимают активное участие в составлении программы выступлений и различных показательных номеров. И конечно, постоянно выезжают на различные соревнования и сборы. То есть дети развиваются не только физически — это еще и социализация ребенка. Выезжая на сборы без родителей, дети учатся самостоятельности. Более старшие девочки обязательно помогают младшим. Младшие, в свою очередь, наблюдают за выступлениями старших, переживают и болеют за них, гордятся ими. 

По итогам отборов в спорте остаются только самые стойкие и перспективные. До конца доходят единицы. Но не стоит жалеть о потраченном времени, если по каким-то причинам не сложилось, ведь гимнастика – это отличный старт в жизни. Девочка, занимавшаяся художественной гимнастикой, после может легко перейти к занятиям танцами, например. И даже если ребенок не пойдет по пути соревнований и славы, все приобретенные умения и навыки останутся с ним на всю жизнь. А их немало. 

Детская художественная гимнастика считается одним из самых разносторонних и гармоничных видов спорта. Физические нагрузки здесь сопровождаются развитием гибкости, чувства ритма, координации движений, пластики. У гимнасток всегда прекрасная гордая осанка, красивая фигура, пластичные, красивые движения. А ведь это очень важно и для девочек, и для женщин, в которых они вырастут. Уроки хореографии не проходят даром: привычка постоянно следить за своими движениями, за положением тела тренирует неповторимую грацию на всю жизнь.

Дети обретают неповторимое умение преподнести себя, как, наверное, во всех зрелищных видах спорта. Улыбка, разворот плеч, наклон головы, каждый жест — все здесь выверено, красиво, уверенно. Но кроме ловкости и артистичности, гимнастика учит упорству, сосредоточенности, целеустремленности. Все девочки хорошо учатся — двоечников-троечников среди них не встретить. На занятиях они приобщаются к культуре, учатся хорошим манерам – в итоге все гимнастки очень аккуратные и опрятные. 

В Барнауле это спортивное направление представляет школа художественной гимнастики "Николь". Сегодня это современный и красивый комплекс, построенный специально для занятий художественной гимнастикой. Просторные, светлые залы с большими окнами, новейшее оборудование и опытные педагоги. 

Двери спортивной школы художественной гимнастики "Николь" открыты для всех, кто хочет приобщиться к красивейшему виду спорта — художественной гимнастике. 

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Школа художественной гимнастики "Николь"
г. Барнаул, ул. Балтийская, 23
тел. 567-692 (администраторы школы) г. Барнаул, ул. Балтийская, 23
тел. 567-692 (администраторы школы)
nikol-school.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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