Отличная новость для садоводов – с 1 по 15 апреля в Барнауле компания "Агроном" проводит выставку-продажу теплиц. Площадка находится по адресу: ул. Северо-Западная, 6 (возле Сельхозрынка).
Это возможность купить качественную и надежную теплицу от производителя — компания предлагает конструкции высокого качества по доступным ценам. Кроме того, на выставке презентована сверхпрочная теплица "Агроном".
В эти дни на весь модельный ряд, при наличном расчете, действует максимальная скидка в размере 15%. Покупателям также предоставляется дополнительная услуга по бесплатному хранению приобретенного товара.
Компания "Агроном" предлагает прочные теплицы, изготовленные на основе оцинкованного металлического профиля с покрытием из тепличного сотового поликарбоната различной толщины. В конструкциях предусмотрено наличие дверей и форточек. Высота теплиц – 2,1 м, ширина – 3 м, длина в зависимости от потребностей покупателя может быть любой.
Теплицы от "Агронома" – залог раннего и обильного урожая благодаря созданию оптимального для правильного роста растений микроклимата внутри помещения, высокой теплостойкости, достаточной прозрачности для световых лучей и защите от излишнего ультрафиолета, а также от резких перепадов температур и неожиданных погодных неприятностей. Многие садоводы уже убедились в удобстве использования теплиц на своих участках, ведь благодаря им можно экономить силы, деньги и время. Теплица прослужит не один год и будет радовать вас прекрасным урожаем!
Приходите на выставку-продажу, где консультанты компании "Агроном" помогут сделать правильный выбор и расскажут обо всех особенностях той или иной конструкции.
"Агроном":
Тел.: 8 (3852) 60-30-30
Сайт компании