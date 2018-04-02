Специалисты Минфина предложили увеличить стоимость перелетов через Москву и стимулировать таким образом воздушное сообщение между регионами. Об этом пишут "Ведомости".
Для этого ведомство предлагает обнулить НДС для рейсов между региональными аэропортами и повысить – для полетов через Москву. В настоящее время для всех внутренних рейсов налог составляет 10%. Изменить НДС планируется до конца 2022 года.
В прошлом году было перевезено 62,7 млн человек. И только четверть между регионами, остальное — через Москву. При этом многие соседние регионы не имеют авиационного сообщения между собой, рейсы следуют только с пересадкой в столице.
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