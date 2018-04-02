Фото: kursktv.ru
Скамья подсудимых ждет троих жителей Барнаула, которые обвиняются в вымогательстве, похищении человека, разбое и хищении у потерпевшего паспорта.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в апреле прошлого года злоумышленники вступили в сговор, чтобы похитить собственность 30-летнего жителя краевой столицы.
"Пристегнув потерпевшего наручниками к батарее, мужчины стали требовать подписания документов о передаче права собственности на жилье. Кроме того, угрожая оружием, они завладели документами на квартиру, паспортом потерпевшего, а также ценностями на сумму около 80 тысяч рублей", — отмечают в СКР.
Через сутки обвиняемые поместили свою жертву в хозяйственную сумку и вывезли в одно из сел Первомайского района. При этом впоследствии потерпевший сумел сбежать из дома, где его удерживали.
Однако спустя месяц мужчина, которого похитили злоумышленники, скончался.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
30 летний, скончался? Случайно?
Момент серьезный. Тут надо еще разобратся, под чьим ведомственным контролем.
скончался? что-то недоговаривают
БРИГАДА
Пади отбили ему всё, что можно отбить, во время пыток вот он и помер.
"Синие" коллекторы или "менты" ?