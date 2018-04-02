Глава МЧС Владимир Пучков извинился перед родителями, чьи дети погибли на пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали. Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком", — сказал он.
Отметим, что на народном митинге в Кемерово тогда еще вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв попросил прощения у местных жителей. Он встал перед людьми на колени. А до этого поклялся тремя своими детьми, что число погибших власти не скрывают и не замалчивают.
Напомним, трагедия произошла 25 марта. На пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
Комментарии
А неделю назад он не мог выйти к людям и извинится?