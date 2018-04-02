10 апреля Алтайский краевой суд приступит к рассмотрению апелляционной жалобы АлтГУ на решение Железнодорожного районного суда Барнаула по делу бывшего замдекана юрфака Юлии Еременко. Напомним, увольнение педагога из университета было признано незаконным, работодателя обязали восстановить Еременко и выплатить ей 129 644 рубля (время двухмесячного вынужденного прогула), плюс еще 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Г-жа Еременко была уволена из вуза в конце ноября из-за "совершения аморального поступка". Университет настаивал, что бывшую сотрудницу деканата уволили за дело – она якобы распивала спиртные напитки вместе со студентами, а также курила с учащимися кальян.
Отметим, согласно решению суда, Юлию Еременко должны были восстановить на работе в должности старшего преподавателя кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса АлтГУ. Должность замдекана ЮФ ей никто, естественно, возвращать не собирался.
Интересно, что представители опорного вуза в разговорах не под запись указывали, что каким бы ни был вердикт суда второй инстанции, работать г-жа Еременко в АлтГУ больше не будет. Впрочем, думается, и сама экс-замдекана ЮФ не горела большим желанием возвращаться туда, где с ней так обошлись. Для Еременко в данном случае куда важнее была моральная сторона дела, возможность доказать свою правоту.
Портал Amic.ru продолжит следить за данным процессом. Подробный отчет с первого заседания в краевом суде читайте на нашем сайте уже на следующей неделе.
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