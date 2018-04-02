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Житель Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве 20-летней девушки — жестокое преступление было совершено в сентябре далекого 2001 года.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, установить личность подозреваемого удалось только в 2017 году. Им оказался 40-летний житель Новоалтайска.
Согласно данным органов следствия, в сентябре 2001 года в вечернее время обвиняемый познакомился на улице с девушкой и предложил ей прогуляться. Вскоре у мужчины возник умысел на изнасилование девушки.
"Применяя физическую силу, он изнасиловал, а затем задушил молодую женщину. Ранее обвиняемый уже отбывал наказание за аналогичное преступление", — добавляют в СКР.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Ну и зачем содержать это животное?