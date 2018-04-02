25-летний предприниматель получил два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период за травму ребенка в детской игровой комнате. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Известно, что предприниматель в арендуемом помещении в одном из торговых центров установил игровую комнату "Лабиринт". Неизвестное лицо установило там альпинистскую стенку "скалодром" высотой три метра. Верхняя часть этого снаряжения была без защитного ограждения.
Предприниматель узнал об этой установке, но не прекратил использование небезопасного игрового оборудования и допустил к нему маленьких детей. Осенью 2015 года в лабиринте пятилетний мальчик забрался и сел на верхнюю часть альпинистской стенки и, не имея каких-либо препятствий перед собой в виде ограждения для защиты от падения, спрыгнул вниз. В результате падения ребенок получил травму позвоночника.
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