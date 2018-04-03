Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, Барнаул.фм, свободные источники
Неофициальный праздник – Всемирный день пати – отмечается 3 апреля.
Специально к этой дате Amic.ru решил вспомнить прошлую клубную жизнь Барнаула, а именно места, в которых когда-то проводила время большая часть молодежи. Некоторые из них уже канули в Лету и остались только в воспоминаниях.
Что стало с культовыми местами, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
А мы студентами колымили на папиной машине, пытаясь снять клубных моромоек
Получалось не часто
Ностальжи) Колизей, Нирвана, Чаплин, Чердак...)))
Про ХаусКлуб забыли, легендарное было место с казино.
А де знаменитый Хаус Клуб на Солнечной поляне? А Дискотеки в ДК Шинного завода?
Верните ТАСС .)))