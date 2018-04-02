В Республике Алтай отремонтируют единственную дорогу, позволяющую добраться на автомобиле максимально близко к Каракольским озерам — одной из самых ярких местных достопримечательностей, пишут "Новости Горного Алтая".
Власти республики разработали инвестиционный проект по развитию туристической зоны в районе Каракольских озер, предусматривающий строительство 50-километровой дороги до достопримечательности из села Урлу-Аспак Майминского района. Впрочем, данный вопрос еще не решен, а существующая дорога — от села Элекмонар до урочища Каракол — тем временем приходит в негодное состояние, именно поэтому и возникла необходимость привести ее в порядок.
На данный момент проводится запрос котировок на проведение проектно-изыскательских работ по ремонту девятикилометрового участка дороги. Эта грунтовая дорога используется транспортом высокой проходимости для заброски туристов к подножию горной гряды, на которой расположены озера. От урочища Каракол до самих озер пешком или на лошадях предстоит преодолеть еще несколько километров.
Как говорится в конкурсной документации, "основная цель проведения проектно-изыскательских работ состоит в разработке проектной документации и восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований к их потребительским свойствам в период до очередного ремонта".
Работы должны быть завершены уже к 31 мая, бюджет готов потратить на них 306 тыс. рублей. Вскрытие конвертов с заявками запланировано на 9 апреля.
Капитальный ремонт дороги начнется уже летом. В этом году на эти работы предусмотрено 9 млн рублей.
Комментарии
Ну вот и усе.... Карачун озерам Теперь турист попрет- горластый, нажористый. С шашлыком и водкой.