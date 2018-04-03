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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае во вторник, 3 апреля, осадки в виде мокрого снега и снега, которые ожидаются в большинстве районов.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, также ожидается гололед, местами метели. Дневные температуры воздуха составят -2...+3 градуса.
Ветер будет южный с переходом днем на западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 11-16 метров.
В Барнауле временами также ожидается снег, мокрый снег, гололед. Днем в краевой столице температура воздуха составит -1...+1 градус. Ветер южный с переходом на западный с порывами до 15 метров в секунду.
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