Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании подразделений туристической полиции в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, пишет ТАСС.
Издание сообщает, что отряды такой полиции будут созданы до 5 мая в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы. Речь идет о Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
В остальных городах, в которых также пройдут матчи, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия. Сообщается, что при необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.
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