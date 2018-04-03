Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 215 квадратных метров продают в Барнауле рядом с парком "Изумрудный" за 14,35 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Большая квартира с ремонтом в элитном доме клубного типа. Парк "Изумрудный". Огороженная охраняемая территория с детской площадкой, зоной барбекю и наземной парковкой. В доме есть подземная парковка", — отмечает автор объявления.
Также в квартире имеются две лоджии, встроенная кухня, техника.
Собственник также рассматривает вариант продажи квартиры без мебели.
Комментарии
Прикольный дом и квартира, несмотря что на краю кладбища. А почему продаёте?
Почему НА КРАЮ? На кладбище однако.