Менее чем за сутки до вступления в законную силу решения Железнодорожного суда Барнаула по делу декана юрфака АлтГУ Натальи Карловой опорный вуз все-таки подал апелляцию на решение судьи Оксаны Яковченко.
Напомним, суд в феврале отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора. АлтГУ настаивал на том, что декан якобы незаконно лишила профессора Виталия Сорокина премии и части стимулирующих выплат.
К слову, опорный вуз в этом процессе представляли сразу трое юристов — начальник управления кадров АлтГУ Александр Трушников, руководитель управления правового обеспечения Вячеслав Назаров и профессиональный адвокат Людмила Кузьменко. Однако выиграть в суде это не помогло. Если обратиться к судебному решению, то шансы АлтГУ в вышестоящей инстанции на пересмотр вердикта выглядят призрачными.
Самый главный аргумент, по мнению Фемиды, в том, что АлтГУ пропустил срок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Сама Наталья Карлова ранее заявила порталу Amic.ru, что удовлетворена принятым решением: "Я изначально понимала, что выговор является необоснованным, пыталась донести это до руководства, но не была услышана. Суд подтвердил мою уверенность. С октября по ноябрь, два месяца, я ждала, что выговор будет снят, но этого не произошло, после чего я и подала в суд".
Кроме того, декан заявила, что вскоре намерена вернуться на факультет. Несмотря на непростые отношения в коллективе на фоне двух громких судебных процессов, декан ЮФ отметила, что личную неприязнь она готова оставить за "порогом" и продолжить все так, как будто со стороны ряда ее коллег ничего не было: "Мы с этими людьми проработали много лет, я надеюсь, что сможем работать и дальше".
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