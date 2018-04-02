Движение для транспортных средств ограничат вечером 2 и 3 апреля из-за проведения военных учений. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.
Движение будет ограничено с 22.00 2 апреля до 01.00 3 апреля на трассе "н.п. Бобровка – а/д Фирсово — Бобровка — н.п. Бобровка".
Также с 22.00 2 апреля до 01.00 3 апреля движение будет ограничено на трассе "н.п. Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – н.п. Лесной".
ГИБДД по региону просит автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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