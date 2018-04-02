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Участие в открытой предметной олимпиаде АлтГУ по физике, которая прошла 1 апреля, приняли более 500 школьников Алтайского края, сообщили в пресс-службе вуза.
Экспертами олимпиады, организованной при поддержке комитета по образованию администрации города Барнаула, выступили преподаватели физико-технического факультета классического университета.
Они проверят каждую работу участников и дадут развернутую информацию о наиболее распространенных ошибках школьников при выполнении заданий.
Руководитель управления по рекрутингу абитуриентов Елена Гончарова, говоря о прошедшем мероприятии, отметила: "Такого рода олимпиаду с использованием близких к ЕГЭ заданий мы организуем уже второй год подряд в период весенних школьных каникул. После того, как будут полностью проверены все работы школьников, мы планируем провести экспертные семинары с подробным рассказом о решении тех или иных проблем".
Ребята, получившие высокую оценку на олимпиаде и решившие учиться в АлтГУ, получат дополнительные баллы при поступлении.
"А те из них, кто поступит на физико-технический факультет АлтГУ, будут получать еще и дополнительную стипендию в размере 5 тысяч рублей", — добавила Елена Гончарова.
Всего в открытой предметной олимпиаде АлтГУ по физике приняли участие 480 школьников. Кроме того, отдельный блок олимпиады был проведен в Заринске при организационной и информационной поддержке ОАО "Алтай-Кокс" и комитета по образованию администрации города.
В этом мероприятии приняли участие еще около 40 одиннадцатиклассников.
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