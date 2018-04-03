После кемеровской трагедии власть и общественность начали проверки торговых центров по всей России. Провели рейд и молодые активисты алтайского отделения ЛДПР. Всего "жириновцы" осмотрели шесть крупных магазинов краевого центра.
"В ТРЦ "Огни" все выходы открыты, но непонятный план эвакуации — не отмечено, где находимся на плане в данный момент. В ТЦ "Простор" один выход, нет планов эвакуации, нет запасных выходов, а магазин большой, нет пожарных щитков. В ТЦ "Весна" схемы понятные и читаемые, открыты только главные выходы, на запасных стоят магнитные замки. В ТРЦ "Европа" только два главных выхода, очень мало общих планов эвакуации, почти в каждом большом отделе есть свой ПЭ, но некоторые схемы в очень плохом состоянии — с отклеенными деталями. В ТЦ "Лето" достаточно планов, они понятные и доступные, много главных выходов, много запасных выходов, которые открываются автоматически. В ТЦ "Праздничный" лестницы все открыты, планы понятные и доступные, выходы на магнитном замке", — отчитался о проверке заместитель координатора АРО ЛДПР по работе с молодежью Захар Торычев.
По всем нарушениям будут направлены депутатские обращения в соответствующие органы, информируют либерал-демократы.
Комментарии
Провели рейд и молодые активисты алтайского отделения ЛДПР. Всего "жириновцы" осмотрели шесть крупных магазинов краевого центра.
куда все эти "активисты" лезут? ведь не понимают ничего, но имитируют бурную деятельность
Да главное чтобы о них написали. Совершенно без разницы что делать.
выходы на магнитном замке
А проверили, как замок разблокируется?
Не хотелось бы чтобы страшная трагедия превратилась в игрушку для молодых активистов
Где отчет по Арене?
Меня интересует вот какая штука, магнитные замки в наших ТРЦ какие NC или NO?
Или опять ждать что в случае чего замок не откроется?