Глава МЧС России Владимир Пучков после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово сообщил, что кинотеатры могут обязать показывать перед сеансами ролики с инструктажем о правилах пожарной безопасности, сообщает РИА Новости.
Пучков также сделал акцент на постоянной практике повышения грамотности населения в области пожарной безопасности. В частности, он предложил регулярно проводить дни пожарной безопасности в местах массового скопления народа.
Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСН поддержал предложение, однако отметил, что необходимо повышать внимание к пожарной безопасности среди граждан в рамках систематической работы, а не единовременно.
"Думаю, что при любом варианте развития событий то, что предлагает МЧС, произведет положительный эффект. Конечно, это не должно быть какой-то кампанией, это должна быть постоянная практика. Это должно выражаться не в каких-то принудительных акциях, а в пропаганде культуры безопасности", — подчеркнул Ройтман.
Например, как отметил профессор, необходимо издавать книги с картинками, которые бы рассказывали об обеспечении пожарной безопасности именно на уровне населения: "Это должны быть такие популярные брошюры, и люди с учетом таких событий, которые вызывают у них беспокойство, должны с удовольствием их разбирать и знакомиться с содержанием. Внимание к вопросу обеспечения безопасности должно быть постоянным, а не разовым".
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
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