"Дизельный скандал" не только обошелся немецкому автогиганту Volkswagen в миллиарды штрафов и неустоек, но и заставил концерн выкупить сотни тысяч дизельных машин на американском рынке, которые теперь хранятся на десятках огромных площадок, сообщают "Вести" со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что к середине февраля немецкий концерн выкупил более 350 000 дизельных автомобилей, забракованных в результате дизельного скандала: показатели токсичности выхлопа этих машин оказались гораздо выше заявленных производителем. На это было потрачено около 7,4 миллиарда евро.
Теперь все выкупленные автомобили — новые, но запрещенные к эксплуатации в США — хранятся на огромных парковках по всей стране.
Сообщается, что в распоряжении Volkswagen в США есть 37 площадок, на которых в данный момент хранится более 300 000 автомобилей. В числе этих площадок есть, например, заброшенный стадион в Детройте и территория бывшей бумажной фабрики в Миннесоте.
Все эти автомобили еще и поддерживаются в рабочем состоянии, поскольку концерн намерен их продать. Машины будут выставлены либо на местный вторичный рынок после того, как надзорные органы утвердят программу приведения машин в соответствие с экологическими стандартами, либо отправлены на другие рынки.
Процедура выкупа дефектных автомобилей еще не закончена: она продлится вплоть до конца 2019 года. На американском рынке уже выкуплено и исправлено около 83% автомобилей, попавших под Дизельгейт. Всего же немецкий концерн потратил на американском рынке около 25 миллиардов долларов на выкуп автомобилей, штрафы, неустойки, компенсации автовладельцам и дилерам и прочие выплаты по судебным искам.
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