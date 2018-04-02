Первый вице-премьер Игорь Шувалов на совместном заседании коллегий Минэкономразвития, Роспатента и правления фонда "Сколково" заявил, что часть российских законов не имеют отношения к существующей реальности, сообщает RNS.
Шувалов отметил, что правительство любит писать законы, которые не имеют никакого отношения к жизни или она их значительно опережает.
"Мы очень часто любим писать законы, потом они не имеют никакого отношения к жизни, и часто потом жизнь значительно опережает все эти законодательные нормы", — сказал вице-премьер.
Он также отметил, что необходимо остановиться и использовать уже имеющееся законодательство, а не придумывать новое. По словам Шувалова, в ближайшее время правительство намерено "сделать перерыв" и посмотреть, как работают уже принятые нормы, поскольку существующих законов стране пока вполне достаточно.
"По большей части у нас на настоящий момент все есть", — подчеркнул вице-премьер.
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