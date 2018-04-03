Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря
3 апреля считается днем рождения мобильного телефона – устройства, без которого трудно представить себе современную цивилизацию. 45 лет назад, 3 апреля 1973 года, инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону Motorola DynaTAC 8000. При этом позвонил он в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает именно по мобильному устройству.
Также в международном календаре 3 апреля значится как дата празднования Всемирного дня вечеринки, или Всемирного дня пати. Идея организовать День вечеринки пришла из фантастического романа "Полет" американской писательницы Ванны Бонта. Повествование этой книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошёл первый День вечеринок под девизом: "Вечеринка – это противоположность войны".
85 лет назад, 3 апреля 1933 года, свершилось крайне важное событие в истории мировой медицины — советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку. Почка 60-летнего умершего мужчины была пересажена 26-летней пациентке Херсонской городской больницы. Почка была трансплантирована в качестве временной меры на период острой почечной недостаточности. Пересаженный орган включился в кровоток и начал функционировать, однако больная, прожив с чужой почкой более двух суток, умерла. Но значение операции было огромно, поскольку она стала наглядным примером реальной возможности совершения пересадки в клинических условиях не только кусочков тканей, а целых органов.
3 апреля также принято считать днем рождения штрих-кода — устройства, положившего начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров. 45 лет назад, в 1973 году, компания IBM официально представила свою разработку UPC – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода.
В истории нашего региона 3 апреля запомнилось тем, что в этот день в 1807 году скончался начальник Колывано-Воскресенских заводов, генерал-майор Василий Сергеевич Чулков, который был одним из основателей камнерезного дела на Алтае. Свою службу он начал на Змеиногорском руднике, участвовал в строительстве Сузунского завода, заведовал Барнаульской чертежной и исполнял обязанности смотрителя за школами. Именно при его активном участии при Локтевском заводе была построена шлифовальная мельница (позже — Колыванская шлифовальная фабрика). В 1799 году Чулков был назначен начальником Колывано-Воскресенских заводов, произведен в генерал-майоры.
А ровно 75 лет назад, 3 апреля 1943 года, молодежь Алтайского края в разгар Великой Отечественной войны передала морякам-балтийцам торпедные катера. В широком патриотическом движении по сбору средств в фонд обороны активное участие приняли комсомольцы и несоюзная молодежь Алтая. Передача первых торпедных катеров морякам-балтийцам состоялась в Тюмени. Корабли назывались так: "Алтайский комсомолец", "Молодой алтаец", "Пионер Алтая", "Комсомолец Ойротии", "Барнаульский комсомолец". Всего же в годы Великой Отечественной войны на Балтике воевало 11 торпедных катеров, имевших в своем названии слово "Алтай". При этом девять из них были построены за счет средств, собранных молодежью и трудящимися Алтайского края. Ими было уничтожено 10 фашистских боевых кораблей.
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