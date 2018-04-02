Сенатор Алексей Пушков заявил, что версия о том, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, "рассчитана на идиотов", сообщает РИА Новости.
"Боевое химическое ОВ — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии", — написал Пушков в Twitter.
Ранее британский таблоид The Sun со ссылкой на источники сообщил, что вещество А234 могло находиться в гречневой крупе, которую Юлия Скрипаль попросила купить свою знакомую. Она уже допрошена правоохранителями.
Четвертого марта в Солсбери нашли отравленными двойного шпиона Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к инциденту причастна Россия, однако Москва эти обвинения отрицает.
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