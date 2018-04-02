В Рубцовске главный бухгалтер муниципального детского юношеского дома культуры осуждена за хищение 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как сообщается, главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения в течение полугода вносила в электронные реестры заведомо ложные сведения о якобы полагающихся ей к выплате в качестве заработной платы денежных средствах.
"В результате совершенного обмана и злоупотребления доверием женщина незаконно получила денежные средства в сумме 30000 рублей, причинив ущерб МБУ в указанной сумме", — говорится в сообщении.
Действия бухгалтера были квалифицированы как мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения. Отмечается, что женщина добровольно возместила ущерб. Судом ей было назначено условное наказание.
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