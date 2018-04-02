Президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в Вашингтоне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.
"Когда наши президенты беседовали по телефону, Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме. Это достаточно интересная и позитивная идея", — рассказал Ушаков.
Он также сообщил, что сроки встречи пока не обсуждались, а с момента разговора прошло мало времени — чуть более 10 дней.
"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", — добавил помощник Путина.
Как сообщалось ранее, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого поздравил президента России с победой на выборах 18 марта. Лидеры двух стран высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.
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