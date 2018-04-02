Два подъезда аварийного дома рухнули в Саратове

В Саратове рухнули два подъезда 4-этажного аварийного дома, который немногим ранее был расселен, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Как сообщает очевидец, дом обрушился без посторонней помощи. Рядом с домом находился тратуар, на котором по счастливой случайности не оказалось пешеходов. На дороге был припаркован автомобиль, которому также "повезло", поскольку обломки здания не долетели буквально несколько метров.
Отмечается, что дом был расселен примерно полгода назад. "Эту страну не победить", — заключил автор видео.
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