Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом продуктов "сыроподобного типа", пишет "Лента.Ру".
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Представить доклад о необходимых мерах для контроля за рынком правительство обязано до 15 июня, говорится в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Краснодарский край.
Ранее сообщалось, что российский рынок переполнен сыроподобными продуктами, в которых доля заменителей молочного жира может достигать почти 100%.
В конце марта министр сельского хозяйства Александр Ткачев объявил некачественным сыроподобным продуктам войну "до последнего патрона" с целью пресечь поток фальсифицированной молочной продукции и побороть серые схемы.
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