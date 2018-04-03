Приговор по делу скандального агрохолдинга "Изумрудная страна" (ИС) закончили оглашать в Октябрьском районном суде Барнаула. На полное прочтение документа у судьи Дмитрия Сургуцкого ушло 3 неполных рабочих дня. К резолютивной части документа перешли еще 30 марта.
Судебный процесс по этому делу начался еще в феврале 2017 года. За 13 месяцев состоялось 75 (!) заседаний. В совещательную комнату суд удалился 6 марта, а это значит, что на полное написание приговора у Дмитрия Сургуцкого ушло 3,5 недели.
Напомним, "Изумрудная страна" включала в себя около 100 предприятий в нескольких районах Алтайского края. На скамье подсудимых оказались пять человек. Всем предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В их числе бывший директор алтайского филиала Россельхозбанка Евгений Роговский (прокуратура настаивала на 12 годах лишения свободы), руководитель агрохолдинга Ольга Антипина (10 лет). Кстати, именно директор "Изумрудной страны" в прошлом году в возрасте 55 лет сумела родить ребенка. Также фигурантами дела являлись экс-заместитель Роговского по алтайскому филиалу РСХБ Константин Гладышев (8 лет), юрист ИС Михаил Колесников (4 года) и руководитель компании "Платан" (входила в агрохолдинг) Елена Павловская (4 года, но условно).
Стоит отметить, что троим из пяти обвиняемых (Роговский, Гладышев, Антипина) дополнительно инкриминировалась ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). К слову, ущерб от действий всех вышеперечисленных лиц следствие оценило в 5 млрд рублей.
Расследование уголовного дела началось еще в 2012 году. Оно было возбуждено УФСБ России по Алтайскому краю по заявлению федерального руководства Россельхозбанка. Как полагает обвинение, займы "Изумрудной стране" на сумму почти 20 млрд рублей были выданы по фиктивным документам. Указанная в документации стоимость залогового имущества, являющегося гарантом возврата кредитов, оказалась существенно завышена. Руководство алтайского филиала РСХБ, вступив в сговор с Антипиной, буквально пачками одобряло заявки ИС на выдачу все новых и новых кредитов. При этом и Роговский, и Гладышев за свою сговорчивость были материально отблагодарены руководством холдинга. Преступная схема действовала в течение 2 лет.
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В итоге суд решил приговорить Евгения Роговского к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей, а также к трем годам запрета на занятие руководящих должностей в коммерческих организациях.
Ольге Антипиной назначили наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима, штрафа в 900 тысяч рублей. Однако наказание она будет отбывать с апреля 2031 года, когда ее младший ребенок достигнет 14-летия.
Константину Гладышеву суд назначил наказание в виде пяти лет и трех месяцев колонии общего режима, штрафа в 450 тысяч рублей и трехлетнего запрета на занятие руководящих должностей в коммерческих организациях.
Михаил Колесников получил в виде наказания четыре года колонии общего режима, штраф в 400 тысяч рублей и аналогичный трехлетний запрет на занятие руководящих должностей в коммерческих организациях.
Елене Павловской суд дал три года условного срока со штрафом в 150 тысяч рублей.
Также отметим, что Россельхозбанк подал ко всем пяти фигурантам уголовного дела коллективный иск на сумму 1,89 миллиарда рублей, который будет рассматриваться в гражданском суде позднее.
Почти наверняка приговор будет обжалован всеми фигурантами уголовного дела уже в ближайшее время.
Между тем крах "Изумрудной страны" негативным образом отразился на АПК Алтайского края. За последние несколько лет ряд крупных предприятий, входивших в холдинг, оказались обанкрочены, а их имущество пущено с молотка.
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"Изумрудную страну" создали предприниматели Антипины (супруги Ольга и Александр Антипины), которые с 2008 года начали активно скупать в Алтайском крае предприятия, занимающиеся производством и переработкой сельхозпродукции. В частности, в агрохолдинг входили ОАО "Бийский элеватор", ООО "Бийский сахарный завод" и ЗАО "Алтайросспиртпром".
Комментарии
Позор! Позор!
Антипина отделалась легким испугом и пошла домой!
Где правосудие то?
Про предельно жесткий это наверное сарказм? Главному фигурантов отсрочка на 14 лет, если ничего не совершит за это время то и наказания не будет!
В 55 лет родила со страху)
А Роговского видела на Ленинском. Снова под стражу взяли?
Позор! Позор!
Антипина отделалась легким испугом и пошла домой!
Где правосудие то?
Про предельно жесткий это наверное сарказм? Главному фигурантов отсрочка на 14 лет, если ничего не совершит за это время то и наказания не будет!
Балбес что ли, как это не будет, если вынесен приговор, но только с отсрочкой.. Ты с условкой-то не путай
А власть-то куда смотрела?! Небось не на Луне Антипина предприятия скупала, а прямо у нее, власти, под носом. И не какие-нибудь зачуханные ЛПХ, а крупные госпредприятия! И ни прокуратура, ни депутаты краевые, включая ответственного за сельское хозяйство, даже ухом не повели!
Балбес похоже это ты! Почитай ст. 82 УК РФ
3. По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает осужденного, указанного в части первой настоящей статьи, от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.
4. Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюдении осужденным, указанным в части первой настоящей статьи, условий отсрочки и его исправлении, суд по представлению этого органа может принять решение о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости.
5. Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, указанный в части первой настоящей статьи, совершает новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса.
Или под амнистию))
Ей 70 лет будет в 20131 году. Даже если она дорживет до этого возраста никто ее не отправит в тюрьму. Заменят на условное наказание так как частично она отбыла в СИЗО и больше преступлений не совершит. На практике 99% так бывает.
На Алтае теперь своя Васильева есть!
А это сигнал всем - не имей больше чем у главного!!!
А ещё их сгубило желание выйти на замкнутый цикл и на самоокупаемость. А, ну и чуть не забыл, пришедший во главу РСХБ сына Патрушева, сына того самого ФСБэшника - Патрушева, а, ну и пять-шесть предприятий вошедших в холдинг которые вдруг понравились одному чечену...
Сначала изучите вопрос, а потом комментите желчем...
Никого не насторожил последний абзац???
Предприятия обонкротились, люди потеряли работу, имущество растащили по мелочи по углам и теперь не соберёшь, и при это все всё знали, потому что, правильно тут писали - власть отдавала ей имущество, банк тоже ТАКИЕ суммы давал не по решению одного-двух служащих в региональном офисе, а как подобралась к самоокупаемости, всё хорош, нехватало ещё на Алтае "заиметь" независимый агрохолдинг... Много сейчас людей без кредитов? Вот также и в сельском хозяйстве и в промышленности. Былбы на Алтае агрохолдинг, а теперь мы ихидничаем что не смогла, и остались с голым задом, как и всегда.
Позор этому поганому суду и всей правоохранительной системе! Нет бы чтобы её на время следствия в СИЗО отправить.
А кто нибудь видел этого новоржденного????
Эй вы! комментаторы!
Откуда столько желчи!
А что вы смогли сделать, кроме диванной аналитики!?
Не очень хорошо, но знаю этих людей ещё с тех пор, когда им пожрать дома нечего было! Да, представте было и такое в их жизни!
А по делу, всем вам ответил - гость - 3.04.2018 12:23
Предельно жесткий? Антипина смеётся.
Руководитель «Изумрудной страны» Ольга Антипина можно сказать избежала наказания…. Это так для красного словца , что будет отбывать наказание, через 14 лет. На практике, когда применяют 82 ст. УК , осужденная после вынесения приговора ставится на учет в Уголовную инспекцию по ПМЖ. И до достижения ребенком 14 лет осужденную проверяют по ПМЖ. И в подновляющем большинстве случаев при достижении ребенком 14 лет осужденная освобождается от наказания по решению суда, а иногда и раньше в нашем случае , через 6.5 лет…. и не дают не каких условок, смотрите практику суда... Придется только заплатить штраф… 900 тыс…, в этом деле я думаю это не деньги…
До 2031 года судья всем обеспечен!
Какого ребенка???!!!! Вы с дуба рухнули?????