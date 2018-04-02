Многоэтажный дом горит в центре Сочи

В Сочи загорелся жилой дом на улице Лысая Гора, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Как видно на кадрах, дым от огня заметен за многие километры от самого места ЧП.
Информация о пострадавших пока не поступала. На месте ЧП работают пожарные. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространяется. Площадь пожара – более 500 кв. метров. Мансарда уже сгорела. Огонь охватил верхний жилой этаж.
К охваченному огнем дому в Сочи прибывают дополнительные пожарные машины. Эвакуировано 50 жильцов.
Сообщается, что спасатели долго не могли пробраться к горящему дому по узким извилистым улочкам, которые заставлены припаркованными машинами.
По словам очевидцев, горит ЖК "Панорама Сочи". Дом был сдан в 2016 году.
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