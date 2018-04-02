Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в Стратегии национальной политики РФ необходимо сохранить такие понятия, как "единый цивилизационный код" и "духовная общность российского народа", пишет "Парламентская газета".
"Мы считаем, что ни в коем случае нельзя исключать из Стратегии национальной политики понятие единого культурного цивилизационного кода, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости", — сказала Яровая.
Также, по ее словам, в Стратегии должно сохраниться понятие "духовная общность многонационального народа РФ".
По мнению Яровой, это не только позволит сохранить "доверительный климат межнационального взаимодействия, исторически сложившийся в России", но и даст возможность "обозначить значимость признания российских традиций теми, кто приезжает".
Проект изменений Стратегии национальной политики РФ был разработан Федеральным агентством по делам национальностей.
Комментарии