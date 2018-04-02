Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время будут рассмотрены законопроекты о противодействии коррупции, внесенные 31 марта президентом России Владимиром Путиным, пишет "Парламентская газета".
"Внесенные президентом России законодательные инициативы — это очередной шаг в последовательной борьбе с коррупцией. Коррупция разрушает государство, наносит вред экономике и является препятствием на пути развития страны", — подчеркнул Володин.
Володин указал, что принятые ранее меры по борьбе с коррупцией показали эффективность, а также подчеркнул, что "большая открытость органов власти, прозрачность информации, связанной с их деятельностью, существенно повысили качество услуг, оказываемых населению".
Спикер отметил, что внесенные Путиным инициативы подготовлены на основе анализа правоприменительной практики: "Их принятие однозначно повысит эффективность борьбы с коррупцией".
В ближайшее время законопроекты будут подготовлены для рассмотрения на пленарном заседании Государственной Думы.
Инициативой, в частности, предлагается упростить порядок привлечения госслужащих к дисциплинарной ответственности за коррупцию, однако только в том случае, если они признают факт правонарушения. Кроме того, документом предлагается установить единый срок давности для взысканий — не позднее трех лет со дня совершения коррупционного деяния.
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