Международная группа ученых создала метод автоматизированной настройки изменений климата, который поможет определить его воздействие на Землю, сообщает "Русская планета".
Инновационная модель точно воспроизводит климат нашей планеты. Причем, как сообщается, модель способна изобразить даже температурный режим Земли столетия назад.
Устройство поможет ученым понять, как меняется планета при различных атмосферных воздействиях.
В основе разработки — физико-математический аппарат, который выстраивает климатические режимы в зависимости от их сложности.
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