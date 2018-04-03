В результате взрыва газового баллона в ресторане в центре Еревана, по предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщает RT.
Трое граждан России получили травмы легкой и средней степени тяжести. Также среди пострадавших граждане Армении и Ирана.
МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в Ереване.— Artur Avanesov (@avanesov_art) April 2, 2018
Рудольф Маркосян 6 лет
Рубина Маркосян 8 лет
Заруи Меликян 19 лет
Эрик Ашугян 24 года
Алена Агапова 15 лет
Лиза Абраамова 15 лет
Ярослав Любенко 15 лет
Зейна Хусейни 24 года pic.twitter.com/ThXVHz3Rfr
Взрыв прогремел в ресторане Burger King. По предварительным данным, сдетонировал кислородный баллон.
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