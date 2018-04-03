Глава СКР Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Кемерово обсудил с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии, передает ТАСС.
"Предположительно, может быть короткое замыкание", — отметил Бастрыкин.
По версии следствия, пожар возник в батутном центре и очень быстро распространился по всему зданию. В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал "в нарушение всех правил".
Очевидцы рассказали следователям, что "пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими (поролоновыми) кубиками".
В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы семеро фигурантов по делу.
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