Медведев 11 апреля выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства

Депутат Госдумы Николай Харитонов заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал проводить регулярные совещания с представителями всех фракций Госдумы вне зависимости от состава нового правительства, сообщает РИА Новости.
"Он сказал, что это совещание не первое и не последнее, а будет практиковаться независимо от того, какое будет новое правительство", — сказал Харитонов после встречи Медведева с представителями КПРФ в парламенте.
Отмечается, что Медведев инициировал серию консультаций с депутатами из-за того, что 11 апреля он должен выступить в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.
Так, 8 марта Медведев провел первое совещание с представителями фракции ЛДПР, 2 апреля — с представителями КПРФ, на 4 апреля запланирована консультация с депутатами "Справедливой России", на 6 апреля — с "Единой Россией".
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