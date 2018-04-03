Все чаще новые дома в Барнауле строят без традиционных мусоропроводов. Жителям предлагают выносить мусор на специальные контейнерные площадки во дворе, где могут быть установлены и емкости для раздельного сбора разных типов отходов. При этом эксперты уверены, что пора принимать закон, запрещающий строить мусоропроводы в высотках. Мнения жителей по этому вопросу разделились. Подробно ситуацию выяснял журнал "Алтайская стройка".

По закону

До 2010 года требования СНИП и СанПиН обязывали строителей оборудовать шахты мусоропровода в жилых зданиях выше 5 этажей. Затем эти требования смягчили. Теперь застройщики по согласованию с муниципальным органом могут отказаться от мусоропровода в современной высотке. В Барнауле к пионерам в этом вопросе можно отнести квартал "Времена года" от ИСК "Союз". Здесь еще в 2015 году массово отказались от традиционных мусоропроводов в пользу контейнерных площадок. В компании сообщили, что пошли на этот шаг, исходя из предыдущего опыта, когда жильцы единогласно принимали решение не использовать мусоропровод и заварить его на каждом этаже. А если это не востребовано, то зачем застройщику тратить деньги на его обустройство?

Руководитель проектной компании "Архи Групп" Андрей Суртаев поддерживает эту точку зрения. Он отмечает, что кроме проектирования самого мусоропровода требуется заложить и систему его пожаротушения, вентиляции и санитарной очистки. И конечно, все это нужно по правилам реализовать и правильно эксплуатировать.

За контейнеры

Председатель правления Союза строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края" Александр Мишустин обращает внимание, что сегодня политика государства направлена на раздельный сбор и вторичную переработку отходов.

"Во всем мире к этому приходят, и мы рано или поздно придем. Наши застройщики уже развиваются в данном векторе и понимают, что отходы надо собирать и сортировать, а в мусоропроводе это сделать невозможно. С такой точки зрения их вообще стоит запретить сегодня и убрать из всех норм, заменив на специальные площадки с контейнерами для раздельного сбора ТБО", — говорит Мишустин.

За контейнеры выступают те из жильцов, кто столкнулся с антисанитарией в подъездах. Так, жильцы новостройки на ул. Гущина, 157 уже сразу после заселения отказались от использования мусоропровода. "Кто-то из соседей выбросил что-то испорченное, и на весь подъезд распространился неприятный запах. Тогда на общем собрании мы единогласно решили заварить мусоропровод, а для утилизации отходов использовать контейнеры на площадке во дворе. В подъезде у нас теперь никаких запахов, насекомых, грызунов. В любом случае хотя бы раз в день человек выходит из дома, поэтому взять с собой пакет с мусором – не проблема", — пояснила жительница дома Наталья Глоба.

По словам представителей ТСЖ, отсутствие мусоропровода в доме – это еще и экономия средств жителей. Раз нет мусоропровода, то жильцы не платят за его обслуживание, в которое входит обработка дезинфицирующими средствами, санитарная очистка и вода (из ОДН), которая используется для этих целей или пожаротушения в случае необходимости. То есть жильцы платят только за вывоз мусора. Тариф за эту услугу в Барнауле сейчас установлен в размере 50-100 рублей в зависимости от количества проживающих в квартире. Если же ТСЖ начисляет еще и за обслуживание мусоропровода, то оплата достигает 150-250 рублей ежемесячно.

Против контейнеров

Впрочем, чтобы установить контейнер для ТБО, следует соблюсти ряд условий, иначе проблем антисанитарии не избежать.

Во-первых, контейнеры должны быть закрытыми, чтобы не распространялся запах.

Во-вторых, это неэстетично. В некоторых городах используют замурованные в землю ящики, но в Барнауле пока такого нет.

В-третьих, должны соблюдаться сроки вывоза отходов. Так, срок хранения отходов при температуре ниже — 5 °С не более трех суток, при температуре выше +5 °С – не более суток. Но мы часто видим, что эти сроки не соблюдаются и во дворе удручающая картина: емкости переполнены. Ужасный запах, а вывалившиеся отходы растащили бродячие собаки или разнес ветер.

Но самое главное — площадки для установки контейнеров, по строительным и санитарным нормам, должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных территорий и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

Андрей Суртаев отмечает, что в Барнауле практически невозможно соблюдать такие требования. И это зачастую связывает руки проектировщикам. В Томске проблему решили, обустраивая подземные мусорные площадки. В Барнауле это также было бы актуально.

За мусоропровод

Мнения горожан по поводу мусоропровода разделились. Немало жителей высоток выступают за него. Ведь это комфортно, особенно для пожилых или маломобильных групп населения.

Да и антисанитарии, по утверждению людей, будет не меньше: чтобы отнести пакет с отходами, человек пройдет по площадке, проедет в лифте, пересечет двор, и все это время запах будет распространяться. Кроме того, из пакета может что-то просыпаться или потечь. А учитывая, что сегодня дома строят высотой до 17-25 этажей, то таких жильцов с мусорными пакетами в день по подъезду может пройти по 200 человек.

За мусоропровод выступают и те жильцы, в чьих домах они оборудованы грамотно. "У нас мусороприемник отгорожен в отдельную комнату с кафельным полом, что позволяет его лучше отмывать. Если из "трубы" идет какой-то запах, всегда можно плотнее закрыть дверь", — рассказывает Ирина Кошкина, жительница дома по ул. Попова, 98.

Кроме этого, проблема возникнет и с гражданами, которым не хочется выносить мусор во двор, и они будут просто оставлять отходы в подъезде.

Против мусоропровода

Впрочем, такие же люди просыпают мусор мимо мусоропровода или бросают непотушенные бычки в шахту, после чего весь дом дружно дышит запахом гари. Или выбрасывают крупногабаритные предметы, которые забивают мусоропровод.

Кроме этого, в подъездах, где плохо следят за санитарной обстановкой, всегда большое количество крыс, причем не только в подвалах, но и на жилых этажах. А в квартирах "гостят" тараканы, мокрицы, мухи и пр.

Вместо итога

Получается, что в многоэтажках может хорошо работать любая система сбора мусора, если она грамотно обустроена и правильно обслуживается. Причем важно, чтобы и жильцы подходили к этому вопросу цивилизованно.

Но тем не менее эксперты утверждают, что уже скоро традиционных мусоропроводов в домах все же не будет. И горожанам надо учиться пользоваться контейнерными площадками.