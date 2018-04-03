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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке теракта в здании парламента, составила обширный план изменения политической системы страны. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на ее Facebook-страницу.
В частности, Савченко предлагает провести перепись населения, начать паспортизацию населенных пунктов и инвентаризацию ресурсов, а также изменить избирательную систему, наделив украинцев правом отзывать депутатов.
Также депутат описала устройство судебной и правоохранительной систем, при котором жители смогут напрямую выбирать региональных руководителей полиции и председателей судов.
По мнению Савченко, Украину нужно поделить на новые административные единицы (общины) с населением 120-150 тысяч человек. "Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому что она основывается на природном укладе – мировоззрении украинцев издревле и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности", — полагает депутат.
Напомним, ранее Верховная рада Украины дала согласие на лишение Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест. Депутата обвиняют в подготовке теракта в здании парламента. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице Украины, заявив, что это было "сюрреализмом и политической провокацией", цель которой — "показать властям, что они тоже смертны".
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