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Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 3 апреля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Серьезные пробки наблюдаются на перекрестке ул. Попова — Павловский тракт, а также на пересечении последнего с улицей Просторной и на участке тракта после кольцевого перекрестка. Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час.
Кроме этого, заторы образовались на проспекте Ленина на участке от пересечения с улицей Северо-Западной до улицы Кулагина, а также в районе площади Октября, на проспекте Строителей в районе перекрестка с проспектом Красноармейским, на нескольких отрезках улиц Малахова, Власихинская, Советской Армии, Матросова и Кутузова.
Отметим, что в районе Канатного проезда присутствует знак "Перекрытие движения".
Комментарии
Зачем вам с Попова ехать в центр? Вам же понастроили ТЦ - идите и работайте там.