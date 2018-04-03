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Следователи возбудили дело по факту взрыва в ереванском ресторане

, ИА "Амител"
По последним данным, в результате взрыва пострадали восемь человек

Фото: yuga.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в ресторане Burger King на Северном проспекте в Ереване. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на председателя СК Армении Сону Трузян.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц". Виновным грозит штраф в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительные работы, либо до пяти лет лишения свободы.

Согласно уточненным данным МЧС Армении, в результате взрыва пострадали восемь человек в возрасте от шести до 24 лет, среди них — трое россиян и два иранца. В ведомстве добавили, что взрывом была повреждена площадь свыше 60 квадратных метров, а взорвавшийся баллон, в котором была пищевая углекислота, весил 20 кг.

Пострадавших доставили в медцентр "Святой Григорий Просветитель". Его глава Ара Минасян заявил агентству, что у пострадавших осколочные ранения. "Угрозы жизни нет ни у одного пациента", — подчеркнул он.

Напомним, взрыв в центре Еревана произошел вечером 2 апреля. Изначально сообщалось о девяти пострадавших, но позднее в МЧС заявили, что ранены восемь человек.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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