Сегодня, 3 апреля, в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле (69.11 УКВ) обсудят прямые расчеты за услуги ЖКХ. Гостем эфира станет генеральный директор "Барнаульской горэлектросети" Иван Василиади.
Напомним, на прошлой неделе закон о прямых договорах был одобрен Советом Федерации и уже поступил на подпись к президенту. Новый порядок позволит потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями (РСО), минуя управляющие компании (УК).
Новый законопроект предполагает исключение управляющих компаний и ТСЖ из системы расчетов за коммунальные услуги. После его принятия население сможет изменить способ оплаты коммунальных услуг и будет оплачивать воду, свет и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям.
Что изменится для простых граждан? Есть ли риски в системе прямых расчетов? Как будет выглядеть процесс перехода на прямые договоры? Надо ли будет жильцам платить какие-то деньги, чтобы оформить переход на прямые договоры? Эти и другие вопросы будут заданы приглашенному эксперту.
Желающие присоединиться к прямому эфиру и задать свой вопрос могут позвонить по телефону: (3852) 68-33-40.
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