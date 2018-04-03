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Португалия упростила оформление виз для граждан РФ

, ИА "Амител"
Ряд послаблений вступил в силу с 1 апреля

Фото: edwud.com

Португалия упростила оформление виз для россиян. Об этом пишет RT, ссылаясь на kp.ru.

Согласно сообщению на сайте Ассоциации туроператоров России (АТР), послабления вступили в силу с начала текущего месяца. Главное новшество касается сроков действия виз. Уточняется, что ранее Португалия выдавала полугодовой шенген, а теперь возможна годовая мультивиза.

Также посольство Португалии будет рассматривать заявки в трехдневный срок (вместо недели, как это было ранее).

Подчеркивается, что граждане России также смогут аннулировать действующие визы, которые не подходят под сроки поездки, и открыть новую визу. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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