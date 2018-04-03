Фото: barnaul.org
Туристический символ столицы Алтайского края — барнаульский медведь — вернулся на улицу Мало-Тобольскую после временного демонтажа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Подчеркивается, что скульптура теперь покрыта более крепким материалом и лаком, которые прослужат дольше. Кроме этого, медведя перекрасили, для того чтобы он "стал еще больше похож на свой прообраз", рассказал изготовитель малой архитектурной формы Дмитрий Хайлук.
Сделать снимок с медведем и погладить его вновь могут все желающие.
В пресс-службе напоминают, что барнаульского медведя впервые презентовали в минувшем году в День города.
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