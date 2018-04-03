Фото: pastinfo.am
Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) продавать пиво. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на документ ведомства.
РАР предлагает обязать бизнесменов, которые продают пиво, перерегистрироваться из ИП в юрлица. Это позволит службе лучше контролировать пивной рынок, поскольку штрафы для юридических лиц в этой сфере десятикратно превышают штрафы для ИП. По словам собеседника издания, данная инициатива должна восприниматься не как запрет на торговлю пивом. "Основная идея в этом случае — подтолкнуть индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юрлица", — цитирует газета собеседника.
Кроме этого, ведомство собирается повысить ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренных продуктов. Детали данного предложения собеседник не раскрыл. Газета напоминает, что сейчас за такие нарушения компании могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, а ИП — до 10 тысяч.
Глава подразделения налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе подчеркнул, что перерегистрация ИП в ООО стоит порядка 4 тыс. рублей, но бизнесмены не хотят это делать, поскольку это приведет к необходимости предоставлять больше отчетов.
"Перерегистрация индивидуальных предпринимателей в юридических лиц увеличит нагрузку по отчетности, добавит лишних обязанностей. Юрлица ведут сложный бухгалтерский учет, в отличие от ИП. Собственнику самому с этим не справиться, придется нанимать специалиста", — цитирует его слова газета.
Комментарии
Вот вам и ответ почему ИПешники не будут перерегистрироваться в ООО., так что процентов 90 просто закроются в этом направлении.
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"Перерегистрация индивидуальных предпринимателей в юридических лиц увеличит нагрузку по отчетности, добавит лишних обязанностей. Юрлица ведут сложный бухгалтерский учет, в отличие от ИП. Собственнику самому с этим не справиться, придется нанимать специалиста", — цитирует его слова газета.
Вот это будет правильное решение!
Давно пора. А то продают всякую ...... Может задумаются хоть большинство. Да закроются всякие шарашкины конторы.
в нормальном мире частные кофейни и пивоварни - это способ роста качества и конкуренции, а у нас, как всегда, пивоварение запретить! Продажу запретить! Акцизы повысить!
Я не понимаю людей которые говорят "вот, правильно! давно пора!, А то продают всякую...." Люди, если вам не нравится продукт, не берите его! Это и создаст конкуренцию и повысит качество!!! А то многие я посмотрю столько в бизнесе понимают сидя в офисе!! Поверьте, малый бизнес и так практически невозможен становится в нашем "любимом" государстве, что бы не говорили наши вожди! Это просто вторая волна уничтожения предпринимательства в стране и перевод выручки в крупные торговые сети. Сначала были сигареты и алкоголь с указанием минимальной площади торговой точки, и все "комки" просто разом вымерли! я не говорю что они красили город, но это были люди вложившие в это деньги и расcчитывающие на выручку пока государство не поменяло правила игры! Теперь ип запретить пиво.... жесть! А следом еще обязательные онлайн кассы!!! О даааа! у нас в стране поддерживают малый бизнес!!! Не дай Бог кому такую поддержку!