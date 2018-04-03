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Власти Барнаула предупреждают жителей краевой столицы о временном отключении двух светофоров на проспекте Калинина.
В городской администрации уточняют, что 3 апреля светофоры отключены на пересечении проспекта Калинина с улицами Ткацкая и Кулагина. В первом случае отключение действует с 08:30 до 10:00, во втором — с 10:00 до 11:00.
Это связано с проведением плановых ремонтных работ на электросетях.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.
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