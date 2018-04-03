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Следователи нашли высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на СКР.
"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены сквозь зал", — доложили председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.
Очевидцы рассказали, что пучок с проводами свисал над ванной, которая была заполнена мягкими кубиками.
По делу о пожаре в кемеровском ТЦ арестованы семь человек, включая управляющую "Зимней вишней" Надежду Судденок, главу компании-разработчика системы противопожарной безопасности "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, охранника, который, по мнению следствия, отключил систему оповещения при пожаре, Сергея Антюшина и главу инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову.
Также ранее Росгвардия попросила привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра "Зимняя вишня". Отмечается, что в ходе служебной проверки центрального аппарата ведомства стало известно, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Комментарии
Очень странная формулировка!!! Может не высоковольтные провода проходят сквозь батутный зал, а БАТУТНЫЙ ЗАЛ СДЕЛАЛИ рядом с высоковольтными проводами!?